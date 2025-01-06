Практических шагов по мирному договору ждут от Армении в МИД Азербайджана

В Азербайджане продолжают контактировать с представителями Армении в постконфликтный период. В МИД АР ждут от соседней республики практических шагов по мирному соглашению.

Азербайджан и Армения продолжают контакты в постконфликтный период. Об этом сообщил сегодня глава МИД АР во время посещения Аллеи шехидов по случаю очередной годовщины трагедии 20 Января.

Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что переговоры на уровне глав МИД проводятся регулярно.

"Процесс, связанный с мирным договором, будет продолжен в 2025 году. Ждем от Армении серьезных практических шагов"

– Джейхун Байрамов

Говоря о времени и месте следующей встречи на уровне глав МИД, он отметил, что стороны пока не договорились по данному вопросу.