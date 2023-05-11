Анкара выразила соболезнования Баку в связи с годовщиной "Черного января"

В МИД Турции выразили соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной "Черного января". 35 лет назад в Баку погибли 147 мирных жителей.

МИД Турции разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию, посвященную годовщине трагическим событиям, которые произошли 20 января 1990 года в Баку.

В заявлении говорится, что Анкара выражает соболезнования всему азербайджанскому народу в связи с годовщиной "Черного января" и чтит память азербайджанцев, погибших за независимость.

Сегодня в Азербайджане чтут память жертв "Черного января". Трагические события, произошедшие в Баку 20 января 1990 года, унесли жизни 147 мирных граждан.