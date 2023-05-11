Вестник Кавказа

Анкара выразила соболезнования Баку в связи с годовщиной "Черного января"

Анкара выразила соболезнования Баку в связи с годовщиной "Черного января"
© Фото: пресс-служба МИД Турции
В МИД Турции выразили соболезнования Азербайджану в связи с годовщиной "Черного января". 35 лет назад в Баку погибли 147 мирных жителей.

МИД Турции разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию, посвященную годовщине трагическим событиям, которые произошли 20 января 1990 года в Баку.

В заявлении говорится, что Анкара выражает соболезнования всему азербайджанскому народу в связи с годовщиной "Черного января" и чтит память азербайджанцев, погибших за независимость.

Сегодня в Азербайджане чтут память жертв "Черного января". Трагические события, произошедшие в Баку 20 января 1990 года, унесли жизни 147 мирных граждан.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
780 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В память о жертвах и преступлениях &quot;Черного января&quot;

В память о жертвах и преступлениях "Черного января"

Январь 2024: самые красивые фото зимы в Москве и не только

Январь 2024: самые красивые фото зимы в Москве и не только

Впервые за 34 года в Ханкенди была почтена память шехидов 20 Января

Впервые за 34 года в Ханкенди была почтена память шехидов 20 Января

34 года со дня трагедии Черного января в Баку

34 года со дня трагедии Черного января в Баку

Память жертв Черного января почтили в посольстве Азербайджана в Москве

Память жертв Черного января почтили в посольстве Азербайджана в Москве

Мир соболезнует Баку в связи с трагедией 20 января

Мир соболезнует Баку в связи с трагедией 20 января

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память жертв &quot;Черного января&quot;

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память жертв "Черного января"

В память о жертвах &quot;Черного января&quot;

В память о жертвах "Черного января"

Посол Израиля в Азербайджане почтил память жертв &quot;Черного января&quot;

Посол Израиля в Азербайджане почтил память жертв "Черного января"

К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы