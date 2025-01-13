Россия нарастила импорт рыбы из Ирана на 25%

На полках российских магазинов все чаще можно встретить иранские креветки и рыбу: импорт морепродуктов из Ирана вырос на 25%.

Иран поставил в Россию за минувший год около 20 тыс тонн рыбы и морепродуктов, что на 25% превысило показатели 2023 года, отмечается в отчете Рыбного союза.

Сообщается, что стоимость импортированной в Россию иранской рыбы составила порядка $65 млн.

Отмечается, что Иран поставил на 25% больше креветок, также на 35% вырос импорт в РФ иранской форели.

Тем не менее доля Ирана в общем объеме отечественного импорта рыбы и морепродуктов пока не превышает 3%.