Вестник Кавказа

Россия нарастила импорт рыбы из Ирана на 25%

Россия нарастила импорт рыбы из Ирана на 25%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На полках российских магазинов все чаще можно встретить иранские креветки и рыбу: импорт морепродуктов из Ирана вырос на 25%.

Иран поставил в Россию за минувший год около 20 тыс тонн рыбы и морепродуктов, что на 25% превысило показатели 2023 года, отмечается в отчете Рыбного союза. 

Сообщается, что стоимость импортированной в Россию иранской рыбы составила порядка $65 млн. 

Отмечается, что Иран поставил на 25% больше креветок, также на 35% вырос импорт в РФ иранской форели. 

Тем не менее доля Ирана в общем объеме отечественного импорта рыбы и морепродуктов пока не превышает 3%.

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