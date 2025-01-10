Вооруженные силы Турции уничтожили 21 боевика РПК на севере Сирии

Армия Турции продолжает военные операции против боевых групп РПК в Сирии и Ираке. В рамках очередной операции турецкие силы устранили 21 боевика.
Войска Турции провели операцию на севере Сирии и Ирака, результатом которой стала ликвидация 21 члена боевых групп Рабочей партии Курдистана, передает пресс-служба Минобороны Турции.
Сообщается, что 17 боевиков были уничтожены на севере Сирии, 4 были устранены в Ираке.
Турецкое военное командование подчеркнуло, что подразделения армии страны проводят операции против террористов при любых погодных условиях и на любой местности.
Напомним, что РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.