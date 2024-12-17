Республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

Чечня, Ингушетия и Дагестан - регионы с минимальным уровнем преступности в РФ. Карелия и Алтай замыкают всероссийский рейтинг за 2024 год.

В каких российских регионах самый низкий уровень преступности? Из данных МВД за прошлый год следует, что безопаснее всего в России на Северном Кавказе.

Минимальная по стране преступность отмечена в Чечне, где в 2024 году на 10 тыс населения было зарегистрировано 17 преступлений. В топ-3 некриминальных региона также вошли Ингушетия - 37 преступлений на 10 тыс человек, Дагестан - 43 преступления.

В целом уровень преступности в РФ составил 131 правонарушение на 10 тыс жителей.

Хуже всего ситуация обстоит в Карелии, этот регион сильно опережает общероссийские показатели: 215 преступлений на 10 тыс человек, Ненецком автономном округе - 208, Республике Алтай - 203, пишет РИА Новости.