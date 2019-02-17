Вирус H1N1 в Грузии привел к смерти нескольких человек

С начала года в Грузии погибли от "свиного гриппа" несколько пациентов. Смерти связаны с осложнениями заболевания. Пик заболеваемости еще впереди.

Распространение в Грузии вируса H1N1, известного также как "свиной грипп", продолжается, болезнь унесла жизни нескольких человек, передает местный телеканал "Рустави 2".

С 6 января несколько пациентов скончались от вируса и вызванных им осложнений. Погибшие не были привиты от H1N1.

За помощью медиков заболевшие обращаются в связи с высокой температурой, которую не удается сбить. При этом врачи призывают людей с симптомами простуды не затягивать и оперативно обращаться в больницу: противовирусное лечение "свиного гриппа" эффективно только в первые 72 часа заболевания.

В Грузии заболеваемость "свиным гриппом", станет максимальной к концу января, считают врачи.