Вестник Кавказа

В Дербенте появится отель на 186 номеров

В Дербенте появится отель на 186 номеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дербент укрепляется в статусе одного из главнейших туристических центров Дагестана. В историческом городе возведут крупную гостиницу премиум-класса на более чем 180 номеров.

Строительство пятизвездочного отеля на 186 номеров начнется в Дербенте в районе Коса. 

Сообщается, что работу над проектом осуществляет компания «Акселерейшн инжиниринг». Отмечается, что специалисты компании создадут необходимую документацию, которая будет направлена для экспертной оценки в государственную инстанцию. 

Планируется, что объект размещения сможет принимать до 67 тыс отдыхающих в течение года, передает ТАСС.

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