Президент Азербайджана почтил память жертв "Черного января"

Аллею шехидов посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Там он почтил память погибших в трагических событиях 20 января 1990 года и возложил траурный венок.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память погибших 20 января 1990 года на Аллее шехидов.
Он возложил траурный венок к мемориалу "Вечный огонь". В это время прозвучал государственный гимн Азербайджана.
Сегодня прошло 35 лет с трагедии в Баку. 20 января 1990 года вошел в историю Азербайджана как один из самых трагичных дней. В ту ночь, получившую в азербайджанской традиции название "Черный январь", погибло 147 бакинцев.