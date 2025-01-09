В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

Территорию возле пруда в Назрани благоустроят за 103 млн рублей.
Речь идет о крупном водоеме, который в советские годы использовался для технических нужд завода "Электроинструмент", а в 2020 году прошел экологическую реабилитацию.
"Проект развития городского пруда стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому в 2025 году будет проведена его масштабная реконструкция"
– администрация города
Согласно проекту, на пруду появится ресторан, а также плавучий фонтан. Будут оборудованы пирсы для рыбаков, лодочная станция, появятся велодорожки, зоны для отдыха и проведения мероприятий, спортивные площадки.
По решению мэра города, в пруду посетят лебедей, будут выпущены ценные породы рыб, передает "Интерфакс".