Вестник Кавказа

В Назрани появится новая зона отдыха и ресторан на воде

Утка в Онежском озере
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Назрани будет благоустроено пространство возле пруда. Появится зона отдыха с велодорожками, фонтан, ресторан на воде и другие объекты.

Территорию возле пруда в Назрани благоустроят за 103 млн рублей.

Речь идет о крупном водоеме, который в советские годы использовался для технических нужд завода "Электроинструмент", а в 2020 году прошел экологическую реабилитацию.

"Проект развития городского пруда стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому в 2025 году будет проведена его масштабная реконструкция"

– администрация города

Согласно проекту, на пруду появится ресторан, а также плавучий фонтан. Будут оборудованы пирсы для рыбаков, лодочная станция, появятся велодорожки, зоны для отдыха и проведения мероприятий, спортивные площадки.

По решению мэра города, в пруду посетят лебедей, будут выпущены ценные породы рыб, передает "Интерфакс".

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