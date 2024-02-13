К армянскому производителю "Джермук" подан иск на 1,5 млрд рублей

Семья из Владикавказа подала иск на 1,5 млрд рублей к производителю воды "Джермук". Прошлой зимой глава семьи получил ожог пищевода, после чего скончался - в бутылке была уксусная кислота, а не минералка.

Иск на 1,5 млрд рублей подан родными Олега Гусева, бизнесмена из Владикавказа, который не выжил, выпив минеральной водой "Джермук" армянского производства.

У мужчины был диагностирован ожог пищевода после напитка "Джермук" - в бутылке бы укусу вместо воды. Инцидент произошел в феврале 2024 года, пострадавший позднее скончался в больнице.

Расследование обстоятельств смерти пострадавшего пока не завершено.

Отметим, в феврале прошлого года в РФ были приостановлены продажи отдельных партий минералки из Армении "Джермук", Роспотребнадзор проверял товар на безопасность.

"К армянскому ЗАО "Джермук Групп", выпускающему популярную в России минеральную воду "Джермук", его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 млрд руб. <...> Иск "О взыскании вреда" от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова подан в Советский райсуд Владикавказа"

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Родные погибшего, среди прочего, требуют, чтобы "Джермук" исчез с российского рынка до тех пор, как не будет установлено, как в бутылке оказался едкий уксус.

Семья Гусева и их представители считают, что на предприятии были нарушены производственные процессы, в результате чего укус попал в бутылку с водой, передает "Коммерсант".