Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Малгобекском районе: водитель сбил трех человек, которые меняли колесо у машины на обочине. Двое погибли, жизнь третьего под угрозой.

Слишком высокая скорость стала причиной гибели двух пешеходов в Малгобекском районе, подробности смертельной аварии рассказали в Госавтоинспекции Ингушетии.

Авария случилась накануне вечером, на трассе на выезде из Малгобека (в направлении села Инарки), в районе семи часов вечерам. Водитель "УАЗ-315195", мужчина 65 лет, выбрал скорость, которая в сложившихся условиях была опасной, и сбил трех человек: находясь на обочине, пешеходы меняли колесо у "Киа Сандеро".

Кроме того, внедорожник задел их машину. Далее водитель не успел остановиться, и "уазик" врезался в "БМВ", ехавший по встречке.

Двое сбитых мужчин получили смертельные травмы, от которых они скончались на месте ДТП. Третий выжил, но также был травмирован, сейчас он находится в реанимации.