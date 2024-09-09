Вестник Кавказа

Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии

Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии
© Фото: Госавтоинспекция Ингушетии
Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Малгобекском районе: водитель сбил трех человек, которые меняли колесо у машины на обочине. Двое погибли, жизнь третьего под угрозой.

Слишком высокая скорость стала причиной гибели двух пешеходов в Малгобекском районе, подробности смертельной аварии рассказали в Госавтоинспекции Ингушетии.

Авария случилась накануне вечером, на трассе на выезде из Малгобека (в направлении села Инарки), в районе семи часов вечерам. Водитель "УАЗ-315195", мужчина 65 лет, выбрал скорость, которая в сложившихся условиях была опасной, и сбил трех человек: находясь на обочине, пешеходы меняли колесо у "Киа Сандеро".

Кроме того, внедорожник задел их машину. Далее водитель не успел остановиться, и "уазик" врезался в "БМВ", ехавший по встречке.

Двое сбитых мужчин получили смертельные травмы, от которых они скончались на месте ДТП. Третий выжил, но также был травмирован, сейчас он находится в реанимации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии
© Фото: Госавтоинспекция Ингушетии
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Фуртоугский водопад обзавелся беседками и террасой в Ингушетии

Фуртоугский водопад обзавелся беседками и террасой в Ингушетии

Сжиженный газ начнут производить в Ингушетии

Сжиженный газ начнут производить в Ингушетии

На взрывоопасную находку наткнулся житель Ингушетии

На взрывоопасную находку наткнулся житель Ингушетии

Фестиваль ремесленников приглашает гостей в Ингушетию

Фестиваль ремесленников приглашает гостей в Ингушетию

План модернизации курорта «Армхи» разработали в Ингушетии

План модернизации курорта «Армхи» разработали в Ингушетии

Работника банка подозревают в хищении 35 млн рублей в Ингушетии

Работника банка подозревают в хищении 35 млн рублей в Ингушетии

Схрон с частями оружия и патронами нашли в Ингушетии

Схрон с частями оружия и патронами нашли в Ингушетии

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил &quot;Газпром&quot;

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

Инвестиции в завод очистных сооружений вырастут в 8 раз в Ингушетии

Инвестиции в завод очистных сооружений вырастут в 8 раз в Ингушетии

Стало известно имя нового сенатора от Ингушетии

Стало известно имя нового сенатора от Ингушетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы