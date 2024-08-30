Президент Ирана рассказал об отношениях с Россией и Китаем

Иран будет наращивать отношения с соседними странами, в том числе с Россией и Китаем, и сделает все, чтобы они развивались по нарастающей, на основе чести, мудрости и целесообразности, сообщил на своей первой пресс-конференции президент ИРИ.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня провел в Тегеране первую пресс-конференцию, в ходе которой он четко обозначил цели и задачи внешней политики страны.

"Мы стараемся улучшить наши отношения, прежде всего, с соседними странами. Мы обязательно будем осуществлять внешнюю дипломатию на основе чести, мудрости и целесообразности, и большая часть наших связей связана с Китаем, Россией и соседними странами. То, что сделал Китай в связи с посредничеством между нами и Саудовской Аравией для решения проблем, является большим шагом для координации в регионе"

- Масуд Пезешкиан

В ходе пресс-конференции иранский лидер особо отметил 25-летнее совместное соглашение между Ираном и Китаем, которое оказалось в "замороженном" состоянии, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Как президент я полон решимости достичь этого: то, что написано, должно было быть реализовано, и мы будем выяснять причину его неисполнения. Конечно, мы будем стратегическим партнером с Китаем, будем его укреплять и в будущем, мы постараемся реализовать написанное и нарастить взаимовыгодное сотрудничество"

- Масуд Пезешкиан