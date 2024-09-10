Вестник Кавказа

Число жертв в аварии в Малгобеке увеличилось до трех

Число жертв в аварии в Малгобеке увеличилось до трех
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ДТП с пьяным водителем в Ингушетии погибли три человека. Двое из них скончались на месте, а третий – в медучреждении.

В больнице скончался третий пострадавший в результате ДТП с внедорожником в Малгобеке. Об этом поведали 16 сентября в управлении СКР по Ингушетии.

Авария произошла накануне в районе 19:40.

"Водитель УАЗа в состоянии алкогольного опьянения на дороге "Малгобек - Инарки" совершил наезд на находившихся рядом с припаркованной на обочине машиной двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину"

– пресс-служба управления

Двое из них погибли на месте, а третьего с множественными травмами доставили в больницу.

По факту ДТП завели уголовное дело. Водителя задержали.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

Задымление трассы спровоцировало два крупных ДТП на Ставрополье

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Неопытный автомобилист спровоцировал ДТП в Минводах

Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии

Водитель внедорожника сбил менявших колесо в Ингушетии

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Дагестане

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло в Дагестане

ДТП в Армении привело к смерти водителя

ДТП в Армении привело к смерти водителя

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Пешехода-нарушителя дважды сбили в Ереване

Пешехода-нарушителя дважды сбили в Ереване

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске

Пять санаториев остались без воды в Кисловодске

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы