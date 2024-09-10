Число жертв в аварии в Малгобеке увеличилось до трех

В ДТП с пьяным водителем в Ингушетии погибли три человека. Двое из них скончались на месте, а третий – в медучреждении.

В больнице скончался третий пострадавший в результате ДТП с внедорожником в Малгобеке. Об этом поведали 16 сентября в управлении СКР по Ингушетии.

Авария произошла накануне в районе 19:40.

"Водитель УАЗа в состоянии алкогольного опьянения на дороге "Малгобек - Инарки" совершил наезд на находившихся рядом с припаркованной на обочине машиной двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину"

– пресс-служба управления

Двое из них погибли на месте, а третьего с множественными травмами доставили в больницу.

По факту ДТП завели уголовное дело. Водителя задержали.