Вестник Кавказа

Погода изменится в Москве на этой неделе

Потепление в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аномальное тепло в столичном региона сохраняется на этой неделе. При этом с четверга погода начнет меняться.

В конце рабочей недели в Москве завершится период летней жары, воздух начнет остывать.

«В воскресенье, 22 сентября, осеннее равноденствие даст старт астрономической осени. <…> С четверга показания термометров будут плавно понижаться, но останутся выше климатических показателей»

– Гидрометцентр России

В четверг днем в российской столице плюс 23-25, ночью до 10 градусов тепла. В пятницу и субботу температура опустится до плюс 17-22 днем, на небе появятся облака.

До четверга в Москве будет аномально жарко, климатическая норма будет превышена на 7 и более градусов.

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