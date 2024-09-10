Погода изменится в Москве на этой неделе

Аномальное тепло в столичном региона сохраняется на этой неделе. При этом с четверга погода начнет меняться.

В конце рабочей недели в Москве завершится период летней жары, воздух начнет остывать.

«В воскресенье, 22 сентября, осеннее равноденствие даст старт астрономической осени. <…> С четверга показания термометров будут плавно понижаться, но останутся выше климатических показателей»

– Гидрометцентр России

В четверг днем в российской столице плюс 23-25, ночью до 10 градусов тепла. В пятницу и субботу температура опустится до плюс 17-22 днем, на небе появятся облака.

До четверга в Москве будет аномально жарко, климатическая норма будет превышена на 7 и более градусов.