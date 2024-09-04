Новая неделя начнется на Ставрополье с дождей и ветра

На Ставрополье в начале рабочей недели ожидаются сильный ветер и похолодание. В понедельник, 16 сентября, температура воздуха составит +24…+29 градусов.

В начале рабочей недели жителям Ставропольского края стоит ожидать изменения в погодных условиях. По информации метеорологов, в понедельник, 16 сентября, в этом регионе произойдут значительные колебания атмосферных параметров. Температура воздуха будет варьироваться от 24 до 29 градусов.

Особое внимание следует уделить ветру, поскольку он будет достаточно сильным. Прогнозируется, что его скорость достигнет 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В некоторых местах возможно усиление ветра до 20-25 м/с, преимущественно с западной стороны.

В отдельных районах может возникнуть пыльная буря. Хотя осадки не предсказываются, стоит проявлять осторожность на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Согласно данным гидрометцентра Ставропольского края, столица региона также ощутит изменения в погоде. Температура воздуха там поднимется до 26 градусов, что будет несколько прохладнее по сравнению с предыдущими днями.