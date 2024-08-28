Вестник Кавказа

Жара и дожди ожидаются на Ставрополье

Жара и дожди ожидаются на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жаркая и одновременно дождливая года прогнозируется в  Ставропольском крае. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

В середине недели жителям Ставрополья предстоит пережить жару : столбики термометров будут подниматься до +33 градусов. Медики рекомендуют принимать меры предосторожности, чтобы избежать перегрева и ожогов от солнца.

В середине рабочей недели на территории Ставрополья ожидаются осадки в виде дождя. Дождь поможет снизить температуру и освежить воздух. Вместе с дождем также прогнозируется усиление ветра до 11 м/с с порывами до 18 м/с, что может сопровождаться грозой и изменением атмосферного давления.

 Жителям региона рекомендуется следить за прогнозами, быть готовыми к переменчивой погоде и принимать необходимые меры для поддержания комфортного и безопасного пребывания на улице.

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