Жара и дожди ожидаются на Ставрополье

Жаркая и одновременно дождливая года прогнозируется в Ставропольском крае. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

В середине недели жителям Ставрополья предстоит пережить жару : столбики термометров будут подниматься до +33 градусов. Медики рекомендуют принимать меры предосторожности, чтобы избежать перегрева и ожогов от солнца.

В середине рабочей недели на территории Ставрополья ожидаются осадки в виде дождя. Дождь поможет снизить температуру и освежить воздух. Вместе с дождем также прогнозируется усиление ветра до 11 м/с с порывами до 18 м/с, что может сопровождаться грозой и изменением атмосферного давления.

Жителям региона рекомендуется следить за прогнозами, быть готовыми к переменчивой погоде и принимать необходимые меры для поддержания комфортного и безопасного пребывания на улице.