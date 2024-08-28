Жителей Ставрополья поддержали социальными контрактами

Около 2,5 тыс соцконтрактов заключили с начала года на Ставрополье. Больше трети получателей этого вида социальной поддержки решили стать предпринимателями.

С начала текущего года в регионе Ставрополье было заключено примерно 2,5 тыс социальных контрактов, что является важным шагом в развитии системы социальной защиты населения.

«На Ставрополье система социальных контрактов действует с 2014 года, включая текущий год, в регионе заключено порядка 18 тысяч контрактов. С начала текущего года заключено 2 тыс. 438 социальных контрактов. В рамках поручений губернатора Владимира Владимирова, в текущем году планируется заключить 3 тыс 780 соцконтрактов на сумму 822 млн рублей»

– пресс-служба краевого правительства

Отмечается, что заключение социальных контрактов в Ставрополье играет существенную роль в повышении качества жизни местного населения. Благодаря таким договорам граждане получают гарантированные социальные услуги и выплаты, которые помогают справляться с трудностями и улучшают общие условия жизни.

Для заключения социального контракта важно обратиться в специализированные учреждения социальной защиты населения.

Социальные контракты – это инструмент взаимодействия граждан с государством, который позволяет устанавливать определенные обязательства для сторон с целью поддержки и защиты особых категорий граждан.