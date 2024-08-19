Вестник Кавказа

Бизнесмен попытался уйти от налогов в Карачаево-Черкесии

Бизнесмен попытался уйти от налогов в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР руководителя фирмы подозревают в сокрытии средств от налогообложения. Следствие установило, что подозреваемый неправомерно сокрыл свыше 30 млн рублей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой фирмы по подозрению в сокрытии от налогообложения свыше 30 млн рублей.

По информации правоохранительных органов, генеральный директор фирмы обвинен в уклонении от уплаты налогов. Основными доказательствами выступают финансовые документы, анализ операций и свидетельские показания

«Прокуратура Черкесска признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере)»

– пресс-служба прокуратуры республики

Отметим, что проведение расследования таких преступлений является важным аспектом борьбы с экономической преступностью и нарушениями в области налогообложения. Незаконные действия отдельных предпринимателей и руководителей фирм приводят к потере бюджета, нарушению конкурентных отношений и доверия к бизнесу в целом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1360 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Федеральные дороги частично осветят в КЧР

Федеральные дороги частично осветят в КЧР

Курорт «Архыз» назвал даты пикового и высоких сезонов

Курорт «Архыз» назвал даты пикового и высоких сезонов

Ландшафтный сад с панорамной площадкой оборудуют в Карачаево-Черкесии

Ландшафтный сад с панорамной площадкой оборудуют в Карачаево-Черкесии

Непогода завладела КЧР и КБР

Непогода завладела КЧР и КБР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы