Подросток поджег две машины в Карачаево-Черкесии

В столице Карачаево-Черкесии мальчик устроил поджоги двух автомобилей. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

В Карачаево-Черкесии 10-летний мальчик поджег два автомобиля. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.

Оба поджога были совершены в Черкесске. Сначала в полицию обратился 32-летний местный житель. Он рассказали, что его машину Toyota Crown поджег неизвестный. Позже полицейским поступила информация о еще одном поджоге. На этот раз пострадал автомобиль "ВАЗ-21124".

"Принятыми мерами полицейские по горячим следам установили подозреваемого – им оказался 10-летний учащийся гимназии. Он признался в содеянном"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительной информации, мальчик совершил поджоги из хулиганских побуждений.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Сумма ущерба будет установлена позже.