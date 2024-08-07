Экс-главу миграционной службы подозревают в крупной взятке в Карачаево-Черкесии

В КЧР расследуют уголовное дело в отношении бывшего начальника миграционной службы. Его подозревают в получении крупной взятки.

В Карачаево-Черкесии задержали бывшего главу иммиграционного контроля УВМ МВД по КЧР, подозреваемого во взяточничестве. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

По данным следствия, размер взятки составит полмиллиона рублей.

"Получив согласие мужчины, фигурант в период времени с 2018 по 2022 годы, используя свое служебное положение, за взятку в общей сумме более 500 тыс. руб. незаконно оформил миграционные документы для девяти иностранных граждан"

– пресс-служба управления

По данному факту завели уголовное дело. В ближайшее время экс-начальнику предъявят обвинение.