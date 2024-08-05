Житель КЧР наказан судом за происшествие с туристами

Жителя Карачаево-Черкесии наказ суд. Он обвинялся в нарушении безопасности при оказании услуг туристам, рассказали в местном управлении СКР.
Ему вынесли приговор в виде условного срока в два года с трехлетним испытательным сроком. Пострадавшие путешественники получат компенсацию ущерба на общую сумму в 800 тыс рублей.
Что случилось с туристами?
Мужчина занимался перевозкой туристов еще с начала зимы прошлого года, однако он не обладал ни опытом, ни навыками для такого занятия и решил не регистрировать себя как предпринимателя. Более того, подсудимый возил путешественников на сломанной машине.
Инцидент, из-за которого он попал на скамью подсудимых, произошел в январе этого года, то есть всего через месяц как мужчина начал оказывать туристические услуги. Он вез компанию путешественников из 7 человек из населенного пункта Домбай к водным источникам Джамагатского ущелья.
Путь оказался непростым из-за гористости местности – водитель не справился с управлением и машина с туристами свалилась в овраг. Все пассажиры были травмированы, некоторым потребовалась медицинская помощь.
На мужчину завели уголовное дело по статье 238 УК РФ.