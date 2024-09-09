Снесенная ветром крыша кубанской школы стала причиной уголовного дела

Накануне одна школ Выселковского района в Краснодарском крае лишилась крыши из-за сильного ветра. Следователи нашли факты нарушений и возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения крыши в одной из станиц Выселковского района на Кубани. Они обнаружили факты нарушений эксплуатации здания, рассказали в краевом СК России.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания"

- СКР по Краснодарскому краю

Напомним, что ЧП произошло накануне в станице Березанской. Там ураганный ветер снес крышу школы No3. Все остались целы и невредимы.

В момент происшествия здание находилось в процессе ремонта, который должен был закончиться до начала учебного года. Несмотря на продолжающееся благоустройство, школа работала в штатном режиме.