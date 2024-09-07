Сколько не хватает жителям Махачкалы для счастья?

Жителям для Махачкалы для счастья нужно 220 тыс рублей в месяц. В прошлом году сумма составляла 190 тыс рублей. Больше всего денег для счастья требуется жителям Москвы.

Жителям Махачкалы для счастья понадобится 220 тыс рублей в месяц, говорится в исследовании, которое провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что данная сумма по сравнению с прошлогодним мартом возросла на 22%. В сентябре того же года она составляла 190 тыс рублей.

Там же подчеркнули, что больше всего денежных средств для счастья требуется жителям Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Тюмени и Красноярска.

В целом среднестатистическому жителю России на сегодняшний день необходимо 250 тыс рублей в месяц – на 16% больше мартовских показателей.

Стоит добавить, что мужчины для счастья требуют 270 тыс рублей, а женщины – 230 тыс рублей.