Вестник Кавказа

Полмиллиарда рублей потратили за несколько лет на выпуск книг в Дагестане

Полмиллиарда рублей потратили за несколько лет на выпуск книг в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выпуск книг на родных языках обошелся Дагестану в полмиллиарда рублей. Деньги были взяты из местного бюджета.

Руководство Дагестане выделило за последние несколько лет около полумиллиарда рублей на издание книг на родных языках. Об этом рассказал глава правительства РД.

"За последние 2,5 года из республиканского бюджета мы на выпуск книг на родных языках выделили около 500 млн рублей. Никогда за 25-30 лет такого не было"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Он заметил, что деньги были выделены из регионального бюджета.

Инициатором выступил глава республики Сергей Меликов.

Руководитель правительства РД также обратил внимание на то, что у этого шага было много противников, которые утверждали, что люди сейчас стали редко читать на родном языке.

 

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