Более 50 км дорог отремонтируют в этом году в Дагестане

сеть обновляют в рамках нацпроекта в Дагестане. Работы ведутся как на региональных дорогах, так и на федеральных трассах, в том числе Р-217 "Кавказ".

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане в текущем году приведут в порядок 53 км дорог, рассказали в пресс-службе главы региона.

На ремонт потребуется 1,5 млрд рублей. Они выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Ситуацию с ремонтом дорог прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, на данный момент руководству республики удается обеспечить исполнить поручения, данного правительством РФ, – к 2030 году 85% опорной сети дорог были приведены в норму.

"В целом по всем направлениям по линии Минтранса региона Дагестан на 97% исполнил свои обязательства"

– Меликов

В Дагестане пролегают три федеральные трассы, их протяженность почти достигает 690 км. Над ними также ведется работа. Так, сейчас обновляются самые популярные участки трассы Р-217 "Кавказ" – она является составной частью МТК Север – Юг. В данный момент ремонтируется почти 90 км этой дороги, работа над ними будет окончена в 2025 году. Далее, до 2029 года, будет проведен капремонт еще 75 км трассы.

Приводятся в порядок и некоторые дороги регионального значения.

Отметим, в 2023 году в рамках нацпроекта капремонту подверглись 136 км дорог местного и регионального значения.