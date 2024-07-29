Дагестан привлечет туристов новыми маршрутами

Продолжается работа по разработке все новых и новых маршрутов, призванных ближе познакомить гостей республики с природой и культурой Дагестана. В настоящее время действует более 160 туристических направлений.

Дагестан, с его богатым историческим наследием, удивительной природой и гостеприимными жителями, давно является привлекательным туристическим направлением, однако в последние годы наблюдается настоящий бум на отдых в Дагестанской Республике. Не в последнюю очередь это связано с усовершенствованием инфраструктуры и запуском новых туристических маршрутов.

«В числе возрастающих показателей сферы туризма Республики Дагестан в последние годы необходимо отметить и рост количества туристских маршрутов, реализуемых туристскими предприятиями региона. Если в реестре маршрутной сети республики в 2022 году для туристов были доступны 90 турмаршрута, то в 2024 году их количество возросло до 167»

– министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов

По его словам, в последние годы власти Дагестана активно работают над развитием туристической инфраструктуры, созданием комфортных условий для посетителей. Новые маршруты предполагают не только пешие походы по живописным горным тропам, но и возможность познакомиться с местными культурными и историческими достопримечательностями.

Помимо традиционно популярных маршрутов, таких как посещение Дербента - древнего города на побережье Каспийского моря, ущелья Сулакского каньона или водопада Салтинский, теперь туристам предлагаются новые маршруты, включающие, например, поездку в Карадахскую теснину или экскурсию к бархану Сарыкум.