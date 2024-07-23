Дагестан стал лидером приключенческого туризма на Кавказе

Четыре республики Северного Кавказа притягивают россиян, предпочитающих приключенческий туризм, рассказал вице-президент РСТ Вадим Мамонтов. По его словам, самые позиции здесь занимает Дагестан.

Приключенческий туризм на юге России и в СКФО сильнее всего развит в четырех регионах Северного Кавказа, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" вице-президент РСТ, руководитель Комитета РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По его словам, если брать индивидуальные эксклюзивные путешествия, то именно четыре кавказские республики – Ингушетия, Чечня, Северная Осетия и Дагестан – на сегодня можно назвать самым сильным магнитом.

Вадим Мамонтов уточнил, что позиции лидера в приключенческом туризме занимает Дагестан. "Там уже сформировались очень сильные бренды – они притягивают людей, которые хотят посетить такие места в предсказуемой команде друзей, единомышленников или иногда с семьей", – объяснил он.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Второе место после Дагестана, отметил вице-президент РСТ, принадлежит Чечне. "Там тоже уже появились такие места. Это прежде всего озеро Кезеной-Ам, но начинают формироваться и многие другие бренды", – уточнил гендиректор RussiaDiscovery.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Очень стремительно врывается Осетия со своими многочисленными интересными локациями. Мы видим, что у нее есть потенциал быстро догнать нынешних лидеров"

− Вадим Мамонтов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Четвертая республика СКФО, где развит приключенческий туризм, – это Ингушетия, где очень много башенных комплексов и других интересных локаций, так что она тоже не будет отставать, заявил он.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

"Вот эти места, в силу необычности и труднодоступности очень многих красивых интересных локаций, и являются лидерами спроса по индивидуальному приключенческому туризму на Кавказе", – заключил Вадим Мамонтов.