Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Минувшим летом ФИДЕ лишила членства ФШР на несколько лет. После этого российская организация подала апелляцию.

Апелляционная палата комиссии по этике отменила решение Международной шахматной федерации о лишении членства Федерации шахмат России. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах ФШР в соцсетях.

В начале июня ФИДЕ на два года лишила членства ФШР, однако российская организация подала апелляцию на это решение.

В итоге апелляция была частично удовлетворено. Решение о дисквалификации заменено штрафом в 45 тыс евро.

Международная федерация шахмат сообщила о решении, принятом апелляционной палатой ее этической комиссии. Им она отменила наказание, наложенное в июне этой комиссией на Федерацию шахмат России. Оно было очень суровым. К ФШР применили санкцию в виде лишения членства в FIDE сроком на два года.