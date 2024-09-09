Вестник Кавказа

Министр Северной Осетии отправилась за решетку

Министр Северной Осетии отправилась за решетку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минтруда Северной Осетии была арестована. Ей предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Глава Министерства труда и социального развития республики была задержана по подозрению в превышении полномочий. Это дело связано с масштабными махинациями, касающимися выделения средств на организацию детского отдыха. Появившиеся слухи о коррупции и неправомерных действиях приведут к неизбежным последствиям для региона.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой Альбины Казбековны сроком на один месяц до 11.10.2024"

– пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

Арест главы Минтруда стал шокирующим событием не только для местных жителей, но и для всей страны. По неподтвержденным данным, арест женщины стал результатом длительного расследования, проведенного правоохранительными органами. По словам источников, подозрения возникли, когда стали поступать жалобы и сигналы о неправомерных действиях на уровне министерства. Основной акцент делается на нецелевое использование бюджетных средств, предназначенных для детского отдыха.

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