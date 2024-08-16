Силовики пришли в Минтруд Северной Осетии

Полиция проводит оперативные мероприятия в министерстве труда Северной Осетии. О происходящем проинформировало само ведомство. Кто именно привлек внимание полиции – пока не известно.

Здание Минтруда Северной Осетии посетили с оперативными целями представители правоохранительных органов, сообщает ведомство в своем канале в Telegram.

"Сообщаем, что в здании Министерства труда и социального развития Северной Осетии представителями силовых органов были проведены оперативные мероприятия"

– министерство

По каким именно причинам они проводились, отметили в Минтруда, пока не известно.

В данный момент, отмечается в сообщении, правоохранители работают с сотрудниками ведомства.

В министерстве добавили, что ждут деталей от полиции.

Напомним, в июне в ФСБ сообщили о задержании в КЧР членов организованной группы, которые занимались хищениями из бюджета, которые были квалифицированы как особо крупные. Подозреваемые были чиновниками, которые занимали высокие посты, и правоохранителями, имевшими высокие звания. По версии следствия, похищали субсидии, которые предназначались для развития сельского хозяйства в КЧР. На момент их разоблачения было известно о 60 украденных миллионах.

А в Ингушетии коррупционера обнаружили в Минздраве: какое-то время подозреваемый был заместителем главы ведомства. Действовал он в разгар пандемии ковида. Мужчина заключал контракты на поставку техники с фирмой, которая находилась под его его же контролем.