Вестник Кавказа

Силовики пришли в Минтруд Северной Осетии

Силовики пришли в Минтруд Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция проводит оперативные мероприятия в министерстве труда Северной Осетии. О происходящем проинформировало само ведомство. Кто именно привлек внимание полиции – пока не известно.

Здание Минтруда Северной Осетии посетили с оперативными целями представители правоохранительных органов, сообщает ведомство в своем канале в Telegram.

"Сообщаем, что в здании Министерства труда и социального развития Северной Осетии представителями силовых органов были проведены оперативные мероприятия"

– министерство

По каким именно причинам они проводились, отметили в Минтруда, пока не известно.

В данный момент, отмечается в сообщении, правоохранители работают с сотрудниками ведомства.

В министерстве добавили, что ждут деталей от полиции.

Напомним, в июне в ФСБ сообщили о задержании в КЧР членов организованной группы, которые занимались хищениями из бюджета, которые были квалифицированы как особо крупные. Подозреваемые были чиновниками, которые занимали высокие посты, и правоохранителями, имевшими высокие звания. По версии следствия, похищали субсидии, которые предназначались для развития сельского хозяйства в КЧР. На момент их разоблачения было известно о 60 украденных миллионах.

А в Ингушетии коррупционера обнаружили в Минздраве: какое-то время подозреваемый был заместителем главы ведомства. Действовал он в разгар пандемии ковида. Мужчина заключал контракты на поставку техники с фирмой, которая находилась под его его же контролем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дорога к &quot;Мамисону&quot; будет достроена в этом году

Дорога к "Мамисону" будет достроена в этом году

Организаторов фиктивных ДТП будут судить в Северной Осетии

Организаторов фиктивных ДТП будут судить в Северной Осетии

Три дня непогоды обрушатся на Северную Осетию

Три дня непогоды обрушатся на Северную Осетию

Сколько детей отдохнуло в Северной Осетии?

Сколько детей отдохнуло в Северной Осетии?

Цейский ледник в Северной Осетии снова открыт

Цейский ледник в Северной Осетии снова открыт

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Крушение Ан-2 в Северной Осетии: названа возможная причина

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил &quot;Газпром&quot;

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?

Эльбрус или Казбек: откуда начать путешествие и по какому маршруту?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы