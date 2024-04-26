Коррупцию в Минздраве разоблачили полицейские в Ингушетии

Бывший чиновник спустя четыре года уличен в коррупционном преступлении в Ингушетии. Махинации он проворачивал в Минздраве в разгар пандемии коронавируса.

Житель Ингушетии, ранее работавший в Минздраве, стал фигурантом уголовного дела – по данным следствия, он незаконно занимался бизнесом, сообщили в МВД Ингушетии.

Подозреваемый – экс-замглавы Минздрава, мужчина 1985 г.р.

предварительно установлено, что в 2020 году, с марта по август, когда в России бушевала пандемия коронавируса, чиновник добился заключения госконтрактов более чем на 100 млн рублей. Согласно документам, речь шла о поставках медицинского оборудования для Минздрава.

Все контракты были заключены с одной и той же компанией, владельцем которой номинально выступал близкий родственник фигуранта. Реально же ей руководил сам замминистра, что запрещено российскими законами.

Дело расследуется по статье 289 Уголовного кодекса.