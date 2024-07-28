Вестник Кавказа

Аграрный прорыв: в России стали по-новому вносить удобрения

Аграрный прорыв: в России стали по-новому вносить удобрения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый метод внесения удобрений разработали в России. Он уже показал свою эффективность - расход удобрений сократился на 20%, а урожаи выросли на 23%.

Систему "Умное сельское хозяйство" представили в России, она задействует ИИ и позволяет эффективнее использовать удобрения на сельхоз землях, говорится в информации платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Команда российских разработчиков создала автоматизированную систему "Умное сельское хозяйство" на основе искусственного интеллекта для дифференцированного внесения удобрений с использованием космических снимков, анализом данных по типам почв, погодных условий"

– НТИ

В результате техника на полях распределяет удобрения по-новому, что позволяет тратить меньше удобрений и при этом получать более высокие урожаи.

"Мы успешно реализовали пилотный проект в крупном агрохолдинге в Краснодарском крае. В рамках этого проекта были достигнуты значительные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность на экспериментальных полях увеличилась на 23%"

– глава проекта Алексей Олифиренко

Кубанский агрохолдинг на фоне достигнутых успехов решил расширить территорию применения новой технологии с 3 до 10 тыс га.

Разработчики планируют задействовать технологию не только в распределении удобрений, но и при посеве, а также для дифференцированной обработки растений средствами защиты с использованием дронов.

Система "Умное сельское хозяйство" будет применяться не только в Краснодарском крае, но и в других аграрных регионах страны, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Краснодарский край экспортировал тонны зерна за границу

Краснодарский край экспортировал тонны зерна за границу

Безработица на Кубани упала до 2%

Безработица на Кубани упала до 2%

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию

Чайные плантации в Сочи пройдут реконструкцию

Дербентский завод нарастил производство игристых вин на 43%

Дербентский завод нарастил производство игристых вин на 43%

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении

Кубанский агроконцерн перевел свою технику на &quot;удаленку&quot;

Кубанский агроконцерн перевел свою технику на "удаленку"

Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

Первые восемь агроклассов заработают на Ставрополье в этом году

Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве по карантину растений

Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве по карантину растений

Подорожают ли продукты в ближайшее время в России?

Подорожают ли продукты в ближайшее время в России?

Ферма сгорела в Темрюкском районе

Ферма сгорела в Темрюкском районе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы