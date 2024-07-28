Аграрный прорыв: в России стали по-новому вносить удобрения

Новый метод внесения удобрений разработали в России. Он уже показал свою эффективность - расход удобрений сократился на 20%, а урожаи выросли на 23%.

Систему "Умное сельское хозяйство" представили в России, она задействует ИИ и позволяет эффективнее использовать удобрения на сельхоз землях, говорится в информации платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Команда российских разработчиков создала автоматизированную систему "Умное сельское хозяйство" на основе искусственного интеллекта для дифференцированного внесения удобрений с использованием космических снимков, анализом данных по типам почв, погодных условий"

– НТИ

В результате техника на полях распределяет удобрения по-новому, что позволяет тратить меньше удобрений и при этом получать более высокие урожаи.

"Мы успешно реализовали пилотный проект в крупном агрохолдинге в Краснодарском крае. В рамках этого проекта были достигнуты значительные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность на экспериментальных полях увеличилась на 23%"

– глава проекта Алексей Олифиренко

Кубанский агрохолдинг на фоне достигнутых успехов решил расширить территорию применения новой технологии с 3 до 10 тыс га.

Разработчики планируют задействовать технологию не только в распределении удобрений, но и при посеве, а также для дифференцированной обработки растений средствами защиты с использованием дронов.

Система "Умное сельское хозяйство" будет применяться не только в Краснодарском крае, но и в других аграрных регионах страны, передает РИА Новости.