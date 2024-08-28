Аграрии закупились техникой в Дагестане

Дагестан нарастил объемы льготной закупки сельхозтехники на 21%. Аграрии приобрели оборудования на 410 млн рублей.

Республика Дагестан в 2024 году продолжает активное развитие сельского хозяйства, что подтверждается приобретением аграриями нового сельскохозяйственного оборудования на общую сумму 410 млн рублей. Этот показатель на 21% превышает объем закупок, совершенных в предыдущем году. Одним из ключевых факторов такого изменения стала программа льготного лизинга, которая позволила предпринимателям в сфере сельского хозяйства приобрести необходимую технику на выгодных условиях.

«Техническое оснащение сельского хозяйства происходит в основном за счет поставок техники на лизинговой основе. Руководством Дагестана подписано специальное соглашение с Институтом развития АПК, Росагролизингом, что способствовало заметному увеличению темпов поставок техники в агросектор. На август текущего года приобретено сельхозтехники на 410 млн рублей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»

– первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов

Лизинг сельскохозяйственной техники - это один из способов обновления парка машин и оборудования без необходимости крупных первоначальных вложений. Благодаря льготным условиям программы, аграрии могут приобрести современное оборудование и расширить свои производственные мощности. Важно отметить, что при таком подходе экономическая нагрузка на предпринимателей снижается, что способствует развитию сельского хозяйства в регионе.