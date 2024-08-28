Вестник Кавказа

Аграрии закупились техникой в Дагестане

Аграрии закупились техникой в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан нарастил объемы льготной закупки сельхозтехники на 21%. Аграрии приобрели оборудования на 410 млн рублей.

Республика Дагестан в 2024 году продолжает активное развитие сельского хозяйства, что подтверждается приобретением аграриями нового сельскохозяйственного оборудования на общую сумму 410 млн рублей. Этот показатель на 21% превышает объем закупок, совершенных в предыдущем году. Одним из ключевых факторов такого изменения стала программа льготного лизинга, которая позволила предпринимателям в сфере сельского хозяйства приобрести необходимую технику на выгодных условиях.

«Техническое оснащение сельского хозяйства происходит в основном за счет поставок техники на лизинговой основе. Руководством Дагестана подписано специальное соглашение с Институтом развития АПК, Росагролизингом, что способствовало заметному увеличению темпов поставок техники в агросектор. На август текущего года приобретено сельхозтехники на 410 млн рублей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»

– первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов

Лизинг сельскохозяйственной техники - это один из способов обновления парка машин и оборудования без необходимости крупных первоначальных вложений. Благодаря льготным условиям программы, аграрии могут приобрести современное оборудование и расширить свои производственные мощности. Важно отметить, что при таком подходе экономическая нагрузка на предпринимателей снижается, что способствует развитию сельского хозяйства в регионе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
950 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экспортным потенциалом похвастался Дагестан

Экспортным потенциалом похвастался Дагестан

Меликов призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого

Меликов призвал дагестанцев не забывать уроков прошлого

Открытие границ обсудят Дагестан и Азербайджан

Открытие границ обсудят Дагестан и Азербайджан

Пожилые жители Чечни стали жертвами автоаварии под Махачкалой

Пожилые жители Чечни стали жертвами автоаварии под Махачкалой

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы