Россельхознадзор не пустил в Россию 18 тонн креветок из Армении

Россельхознадзор предотвратил ввоз в РФ партии креветок. Мороженную продукцию, произведенную в Индии, пытались провезти через «Верхний Ларс» из Армении.

На прошлой неделе на пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии сотрудниками Россельхознадзора был недопущен ввоз в РФ партии креветок, которую везли из Армении.

Ввоз сыромороженных очищенных креветок был предотвращен 22 августа. Партия морепродуктов, произведенная в Индии, весом 18 т следовала в Ростов-на-Дону.

«По результатам документарного контроля должностными лицами Управления Россельхознадзора установлено, что в отношении производителя креветок в связи с повторными выявлениями запрещенных вредных веществ (КМАФАнМ) Россельхознадзором с 19 июля 2024 года введены временные ограничения поставки продукции в Россию»

– Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора

Груз возвращен, составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований.