Сколько стоит отдохнуть в Абхазии в сентябре 2024?

Абхазия вошла в топ-5 самых популярных у россиян направлений для отдыха на первую половину осени. Подробности, а также сколько составляет средний чек на двоих, рассказали в АТОР.

Абхазия заняла пятое место среди самых популярных у жителей России зарубежных направлений для отдыха в сентябре и первой половине октября, детали сообщаются на сайте АТОР.

Лидирует Турция – на нее приходится почти две трети от общего количества продаж по рынку. Второе место с большим отставанием занимает Египет (14%). Далее следуют ОАЭ и Таиланд – 8% и 6% соответственно. Замыкает топ-5 Абхазия с долей продаж 4%.

В АТОР уточнили, что показатель Абхазии примерно соответствует прошлому году.

Цены на отдых в Абхазии осенью 2024

По сравнению с 2023 годом средний чек на туры в Абхазию с перелетом вырос на 15%, уточнили в Ассоциации.

Если сравнивать сентябрь с августом, то средний чек на отдых в Абхазии упал значительно сильнее, чем на большинстве направлений. Цены на тур в Абхазию сократились примерно на 20%, следует из данных "Слетать.ру". А большая часть направлений подешевела всего на 4-6%.

Если говорить о конкретных цифрах, то в сентябре 2024 средний чек реализованного пакетного тура, в который включен перелет, достигает в среднем 122 тыс рублей на двоих (на восемь ночей).