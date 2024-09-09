Фильм о конном театре  из Северной Осетии выйдет в прокат

Документальный фильм «Нарты. Театр вопреки» о единственном в России конном театре, действующем в Северной Осетии, выйдет в широкий прокат. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «Алания-Синема» во Владикавказе с 19 сентября.

Документальный фильм «Нарты. Театр вопреки» представляет зрителям захватывающий рассказ о единственном в РФ конном театре, который действует в республике Северная Осетия. Фильм погружает зрителя в историю создания и развития театра, знакомит с его участниками, историей жизни и трудностями, которые им приходится преодолевать на пути сохранения уникального искусства.

«Это очень значимое событие. Ведь таким образом больше людей увидят фильм. А когда фильм на большом экране, с хорошим звуком — это совершено другой эффект. Для меня это новый опыт. У любой кинокартины должна быть жизнь. Это обязательно фестивальная история, большой экран для зрителя в кино и, желательно, еще и киноплатформы, чтобы наше кино смотрели в разных уголках страны, а то и мира»

– режиссер картины Ангелина Битарова.

Сегодня «Нарты» продолжают радовать зрителей своими захватывающими выступлениями и профессионализмом исполнения. Фильм не только рассказывает об истории создания театра, но и показывает его современное значение, влияние на развитие культуры региона и сохранение традиций. Зрители смогут окунуться в атмосферу театральных постановок, где каждый номер становится удивительным сочетанием грации лошадей и мастерства актеров.