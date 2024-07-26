Вестник Кавказа

Туристический форум молодежи примет Астраханская область

Туристический форум молодежи примет Астраханская область
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом месяце в России состоится молодежный туристический форум. Местом его проведения станет Астраханская область.

В Астраханской области 22-24 сентября будет проходить межрегиональный форум по туризму.

"Основная цель форума - разработка новых проектов в сфере туризма и туристических маршрутов, которые будут реализованы в различных регионах"

– областное агентство по делам молодежи

Участие в мероприятии примут 200 человек, все они - представители молодежи и относятся к возрастной группе 18-35 лет. Участниками форума станут студенты профильных вузов и представители южных регионов России, таких как Крым, Кубань, Адыгея, Калмыкия, Ростовская и Волгоградская области.

Мероприятие соберет людей, занятых развитием туристической сферы в российских регионах. Оно проводится в рамках программы "Регион для молодых" от Росмолодежи.

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