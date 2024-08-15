Вестник Кавказа

Нальчик принимает архитектурный форум

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нальчике открылся форум архитекторов Северного Кавказа. Специалисты будут обмениваться опытом, также состоятся семинары, сессии и практикумы.

В Нальчике стартовал восьмой Северо-Кавказский архитектурный форум. Здесь собираются  ведущие специалисты сферы со всей страны.

Основная тема восьмого мероприятия – развитие архитектурной сферы в республике, а также передовые задачи и вызовы, стоящие перед специалистами отрасли. Особое внимание уделено истории архитектуры региона, его уникальным традициям и современным тенденциям развития.

«Основная тема нашего разговора - идентичность сохранение наследия, современная архитектура во взаимодействии с памятниками архитектуры. Тема всегда злободневная»

– председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Специалисты обсуждают не только архитектурное наследие КБР, но и представляют инновационные проекты, направленные на улучшение городской среды, создание комфортных общественных пространств и устойчивое благоустройство территорий.

В ходе форума затрагиваются такие важные аспекты, как экологическая устойчивость строительства, цифровизация процессов в архитектуре, участие граждан в формировании городской среды и другие актуальные вопросы.

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