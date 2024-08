Современная архитектура Баку: 5 зданий, которые стоит увидеть

Баку — город, в котором гармонично сочетаются древние традиции и современные технологии. Расскажем о пяти современных зданиях Баку, которые стали настоящими достопримечательностями. Если вы планируете поездку в Азербайджан, обязательно включите эти шедевры в свой маршрут.

Центр Гейдара Алиева

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр, ставший одним из символов современной архитектуры Баку, открылось в 2012 году. Проект был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид, которая прославилась благодаря новаторским идеям и использованием нестандартных форм. Здание поражает минималистичным внутренним убранством, волнообразным дизайном, отсутствием углов и плавными линиями, которые являются символами бесконечности. Здесь проводятся культурные мероприятия, выставки и конференции. В 2014 году Центр Гейдара Алиева был удостоен звания лучшего в мире и получил премию Design of the Year.

Baku Crystal Hall

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здание было построено в столице к Евровидению 2012 года как многофункциональный спортивно-концертный комплекс, способный вмещать более 23 тыс. зрителей. Фасад напоминает кристаллы. Ночью тысячи световых панелей позволяют создать впечатляющую яркую подсветку. Во время проведения Евровидения, внешние стены здания окрашивались в цвета национальных флагов конкурсантов. Помимо музыкальных шоу, здесь также проводят и спортивные соревнования. Так, например, в 2015 году здесь прошли первые Европейские игры

Международный центр мугама

В 2008 году его поострили архитекторы Вахид Гасымоглу Тансу и Ханиддин Уяк Этирне Ахмед. Здание напоминает части старинного музыкального инструмента – тара, которым аккомпанируют во время исполнения мугама. В Центре проводятся международные фестивали мугама среди детей и взрослых, а также фестивали джазовой музыки. Здесь можно не только насладиться живыми выступлениями музыкантов со всего света, но и познакомиться с богатыми музыкальными традициями страны.

Deniz Mall

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из самых современных торговых комплексов Баку открылся в 2020 году. Футуристический дизайн включает в себя множество стеклянных элементов. Сам комплекс напоминает цветок лотоса, распустившегося у берега. В Deniz Mall можно найти магазины всемирно известных брендов, рестораны, кинотеатр, картинг-центр, детские развлекательные центры, шоу фонтанов. С террас здания открывается прекрасный вид на окрестности.

The Crescent Development Project

Комплекс на берегу Каспийского моря и включает жилые дома, коммерческие площади и отели, в том числе The Crescent Hotel. Полукруглый небоскреб символизирует полумесяц – он изображен на государственном флаге Азербайджана. Также в проект входят бизнес-центр The Crescent City и жилые апартаменты The Crescent Place.