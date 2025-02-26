Дорогу из Хасавюрта закрыли из-за снегопада

Сильный снегопад и ветер вынудил дорожные власти Дагестана закрыть республиканскую трассу Хасавюрт – Тлох на участках в Гумбетовском и Казбековском районах региона.

Непогода набирает силу в горных районах Дагестана – из-за обильного снегопада и сильного ветра "Дагестанавтодор" принял решение на время закрыть движение транспорта по двум участкам автодороги республиканского значения, сообщает в своем Telegram-канале государственное казенное учреждение.

"В Гумбетовском районе участок автодороги "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) закрыт с 46 по 56 к, также из-за усиления ветра и снежной метели закрыт участок той же дороги с 38 по 46 км в Казбековском районе"

- "Дагестанавтодор"

Непогода закрыла и подъезды к селам Хубар и Гертма от автодороги местного значения "Дылым - Иманалиросо" в Казбековском районе.

Расчистка дорог начнется сразу после того, как ветер и снегопад немного ослабнут – пока эта работа малоэффективна, добавили в "Дагестанавтодоре".

Водителей в ведомстве попросили быть предельно осторожными на дорогах и учитывать в выборе маршрута перечисленные ограничения, а также опасаться возможного схода снежных лавин в горах.