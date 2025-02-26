Вестник Кавказа

Дорогу из Хасавюрта закрыли из-за снегопада

Дорогу из Хасавюрта закрыли из-за снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный снегопад и ветер вынудил дорожные власти Дагестана закрыть республиканскую трассу Хасавюрт – Тлох на участках в Гумбетовском и Казбековском районах региона.

Непогода набирает силу в горных районах Дагестана – из-за обильного снегопада и сильного ветра "Дагестанавтодор" принял решение на время закрыть движение транспорта по двум участкам автодороги республиканского значения, сообщает в своем Telegram-канале государственное казенное учреждение.

"В Гумбетовском районе участок автодороги "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) закрыт с 46 по 56 к, также из-за усиления ветра и снежной метели закрыт участок той же дороги с 38 по 46 км в Казбековском районе"

- "Дагестанавтодор"

Непогода закрыла и подъезды к селам Хубар и Гертма от автодороги местного значения "Дылым - Иманалиросо" в Казбековском районе.

Расчистка дорог начнется сразу после того, как ветер и снегопад немного ослабнут – пока эта работа малоэффективна, добавили в "Дагестанавтодоре".

Водителей в ведомстве попросили быть предельно осторожными на дорогах и учитывать в выборе маршрута перечисленные ограничения, а также опасаться возможного схода снежных лавин в горах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении

На строительство дороги к Махачкалинскому порту потратят более 6 млрд рублей

На строительство дороги к Махачкалинскому порту потратят более 6 млрд рублей

Правая рука Пашиняна пообещал &quot;очень интересные события&quot;

Правая рука Пашиняна пообещал "очень интересные события"

Какое место занимает Южный Кавказ на евразийской карте инвестиционной активности?

Какое место занимает Южный Кавказ на евразийской карте инвестиционной активности?

Водителей заставят соблюдать электронную очередь на Верхнем Ларсе

Водителей заставят соблюдать электронную очередь на Верхнем Ларсе

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу

Тысячи фур скопилось на дорогах Северной Осетии для проезда через границу

Два участка горных дорог закрыли из-за снегопада и лавин в Дагестане

Два участка горных дорог закрыли из-за снегопада и лавин в Дагестане

Таксисты вышли на протест в Грузии

Таксисты вышли на протест в Грузии

Сочинские электрички перейдут на новое расписание

Сочинские электрички перейдут на новое расписание

В Дагестане закрыли более 200 АЗС после проверок

В Дагестане закрыли более 200 АЗС после проверок

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы