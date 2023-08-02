Боржоми в Грузии обзаведется пятизвездочным отелем к 2029 году

К 2029 году в грузинском Боржоми появится большой пятизвездочный отель с бальнеологическим центром. В проект вложат $60 млн.

Крупный гостиничный комплекс появится в Боржоми к 2029 году, рассказали в Минэкономики Грузии.

Пятизвездочный отель с бальнеологическим центром будет называться Wyndham Grand Borjomi. В него планируют вложить около $60 млн. Комплекс будет включать в себя горнолыжный склон, поле для футбола, пешеходные и велосипедные дорожки.

В ходе его строительства Грузия получит около 300 новых рабочих мест. Со слов замглавы Национальной администрации туризма Тамаза Иорашвили, проект также будет развивать бренд Боржоми и Грузии в целом в качестве крупного оздоровительного курорта.