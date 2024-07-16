Вестник Кавказа

Ветряную электростанцию и две ГЭС запустят в Дагестане в 2026 году

Ветряк
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На территории Дагестана реализуется крупный инвестиционный проект в области энергетики. Возводится ветряная электростанция и две малые гидроэлектростанции.

Три энергетических объекта строит в Дагестане группа компаний "ЭкоЭнерджи", запустить объекты планируется в будущем году.

На территории Новолакского района строится Махачкалинская ветряная станция, две самурские малые ГЭС возводятся в Рутульском и Ахтынском районах.

Стоимость строительства трех объектов оценивается в 2,6 млрд рублей инвестиций.

Запустить ветряки и малые ГЭС хотят в 2026 году, уточнили в Минэнерго Дагестана.

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