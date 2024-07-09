Вестник Кавказа

Новые ветряки построят в Ставропольском крае

Ветряки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае вскоре начнется сооружение ветроэлектростанции. Новый объект зеленой энергетики разместится в Туркменском округе.

Новая ветряная электростанция будет построена на Ставрополье, работы начнутся в следующем году, запустить ВЭС планируется через два года.

Соглашение о строительстве ветряков заключили глава региона Владимир Владимиров и гендиректор АО "Новавинд" Григорий Назаров на полях Кавказского инвестиционного форума.

"Была достигнута договоренность о строительстве на территории Туркменского округа Симоновской ветроэлектростанции мощностью 50 мегаватт. К реализации этого инвестиционного проекта планируется приступить в 2025 году и завершить за два года"

– пресс-служба губернатора Ставрополья

В 2024 году на зеленую энергетику приходится 20% всей вырабатываемой в регионе энергии.

Новые ветряки позволят нарастить производство энергии экологичным способом. В настоящий момент по новой ВЭС проводятся проектно-изыскательские работы.

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