Дагестан разрабатывает новый план развития энергетического комплекса

Дагестан объявил о начале разработки нового плана развития республики в энергетической сфере. Подробности рассказал глава РД Сергей Меликов.

Дагестан находится в процессе разработки нового плана развития энергетического комплекса. Об этом заявил руководитель РД Сергей Меликов в своем официальном Telegram-канале.

Он указывает на проблемы, которые имеет республика в сфере энергетики. Одна из них – отсталость нынешней программы развития от уровня роста потребления электроэнергии в Дагестане. По этой причине администрации следует позаботиться о создании нового плана, который бы соответствовал развитию республики.

"Программа повышения надежности сегодня должна быть заменена более глобальной программой по развитию энергетического комплекса в Дагестане. Увеличение количества потребляемой электроэнергии говорит о том, что Дагестан динамично развивается. Да - с проблемами, аварийными отключениями и изношенными сетями"

- Сергей Меликов

Предполагается, что новый план будет учитывать показатель потребляемой энергии по каждому муниципалитету отдельно.