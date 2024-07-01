В Дагестане представят "Россию будущего"

В Махачкале откроется выставка "Россия будущего". Посетителям представят 16 тем – от семьи до международных отношений. Она пройдет 9 июля.

Жители Дагестана смогут посетить выставку "Россия будущего" в историческом парке "Россия – моя история" в Махачкале, пишет Минобрнауки республики.

Посетителям расскажут о достижениях и вызовах, которые стояли и стоят перед страной. Выставка охватит 16 тем – от семьи до международных отношений.

Сама выставка откроется 9 июля в 12:00. Участники смогут погрузиться в прошлое, настоящее и будущее России.