Вестник Кавказа

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей

В Ставрополе возведут школу почти за 3 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конкурс на строительство школы стартовал в Ставрополе. Стоимость проекта составляет около 3 млрд рублей.

В Ставрополе появится школы на 1150 учащихся. Здание за 2,8 млрд рублей планируется возвести на улице Андрея Голуба. 

На портале госзакупок стартовал конкурс на постройку здания образовательного учреждения. Заявки можно отправить до 20 марта. 

Реализовать проект необходимо до осени 2027 года. Организация, выигравшая конкурс, должна построить несколько блоков, которые отвечают функциональному назначению. Так, планируется блок для начальных классов, блок средней школы, блок с бассейном и другие. 

Отмечается, что средства на проект поступят из городского бюджета в рамках федеральной программы.

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