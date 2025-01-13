Более 900 млн рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в Ставрополе

В Ставрополе модернизируют очистные сооружения. На реконструкцию направят свыше 900 млн рублей в этом году.

До марта 2025 года в Ставрополе планируется завершить реконструкцию очистных сооружений. На мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры направят более 937 млн рублей, передает пресс-служба администрации Ставрополья.

"По поручению губернатора Владимира Владимирова МинЖКХ региона предоставило субсидию в размере 937,3 млн рублей на реконструкцию ОСВ. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца первого квартала 2025 года"

– пресс-служба краевой администрации

Сообщается, что модернизация позволит довести мощность очистных сооружений до 200 тыс кубометров. Ремонтные работы позволят улучшить качество воды как для жителей Ставрополя, так и для жителей двух округов края.

Всего на совершенствование коммунального хозяйства Ставрополья направят 2,7 млрд рублей.