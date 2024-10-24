Вестник Кавказа

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье

За беспорядки в махачкалинском аэропорту судят еще пятерых человек на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более года назад в аэропорту дагестанской столицы произошли массовые беспорядки. В результате тех событий имуществу воздушной гавани был причинен серьезный ущерб.

В Ставропольском крае началось рассмотрение уголовного дела против пяти жителей Дагестана, которых обвиняют в беспорядках, случившихся осенью позапрошлого года в махачкалинском аэропорту. Об этом информирует прокуратура региона.

"На скамье подсудимых Камил Халатов, Джавад Абдуллаев, Назим Мирзаханов, Мухаммад Джамалов, Рамис Ханалиев"

– пресс-служба надзорного органа

Напомним, во время беспорядков имуществу аэропорта был причинен ущерб на сумму, превышающую два десятка миллионов рублей. Беспорядки начались после того, как десятки люди ворвались в воздушную гавань, желая найти прилетевших из Израиля пассажиров.

Как отметили в СКР, на данный момент собраны факты, доказывающие причастность к тем событиям 142 человек. В суд направлено 28 дел.

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