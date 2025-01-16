Вестник Кавказа

Еще четверо дагестанцев осуждены за погромы в аэропорту

Еще четверо дагестанцев осуждены за погромы в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье вынесли приговор четверым дагестанцам. Они участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Их признали виновными.

Четверым уроженцам Дагестана, которые участвовали в погромах в махачкалинском аэропорту, вынесли приговор, пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

В надзорном органе заявили, что к участию беспорядков обвиняемых подтолкнула национальная и религиозная ненависть и вражда к гражданам Израиля.

Отмечается, что задержанных признали виновными по нескольким статьям. Всех приговорили к 8-10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Стоит добавить, что погромщики нанесли вред воздушной гавани Дагестана на сумму 24 млн рублей. Они также нарушили требования безопасности.

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