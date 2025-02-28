Главу энергокомпании подозревают в сокрытии 30 млн рублей в Карачаево-Черкесии

Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, занимающего должность гендиректора энергокомпании. Он подозревается в сокрытии нескольких десятков миллионов рублей.

Гендиректора ООО "Генерация" будут судить за сокрытие крупной денежной суммы. Об этом поведали в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

Следствие полагает, что в 2022 и 2023 годах у организации была обнаружена задолженность по налогам и страховым взносам. У руководителя фирмы были возможности погасить ее, однако он решил этого не делать.

Согласно предварительным данным, он сокрыл более 30 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время его рассмотрит городской суд Черкесска.